Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun set sonrası soluğu uçuş okulunda aldı
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Cilasun, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek Çeşme'deki bir uçuş okulunda sıra dışı bir deneyim yaşadı.
1 / 5
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat karakterini canlandıran Gonca Cilasun, set arasına denk gelen kısa tatilinde yaptığı cesur bir aktiviteyle dikkat çekti
2 / 5
Çeşme'deki bir uçuş okuluna giden ünlü oyuncu, tandem atlayışı gerçekleştirdi.
3 / 5
Atlayış öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısacık bir aram olduğu için Efes'e kaçtım, geldim. Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" diyerek heyecanını dile getirdi.
4 / 5
Atlayışını başarıyla tamamladıktan sonra ikinci bir paylaşım yapan Cilasun, "Bir daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim…" notunu düşerek yaşadığı deneyimin keyifli olduğunu gösterdi.