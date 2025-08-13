Uzak Şehir'in sete çıkış tarihi belli oldu! Çekimler İstanbul'da başlıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezon çekimlerinin başlama tarihi ve çekim yerleri netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son yılların en yüksek reyting rekorunu kıran dizi, 24 Ağustos'ta İstanbul'da sete çıkacak. İstanbul çekimlerinin ardından ekip, Mardin'e geçerek çekimlere devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde gelen habere göre dizide Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan ile Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya aşkının en büyük engellerinden biri olan "Mine" karakterine hayat veren Mine Kılıç, yeni projeler için görüşmelere başladı. Bu durum, başarılı oyuncunun "Uzak Şehir"den ayrılacağı söylentilerini güçlendirdi.

Kulislerde konuşulan bir diğer bilgi ise Kılıç’ın yeni sezonun ilk birkaç bölümünde yer alacağı ve sonrasında projeden ayrılacağı yönünde. Dizinin hayranları, bu söylentilerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir.

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya’yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?

Aşk kiminin canını yakarken, kiminin suskun kalplerinin dili, belki de tam da şimdi çözülüp sevdiğine usul usul yol açma cesareti mi verecektir?