Uzak Şehir'in yıldızları Atakan Özkaya ve Alper Çankaya Çeşme'de yorgunluk atıyor
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya ile Şahin Albora’sı Alper Çankaya, sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme’yi tercih etti. Denize girip uzun süre yüzen ikili, daha sonra localarına geçip güneşlendi.
1 / 6
İlk bölümüyle 11 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelen Kanal D dizisi Uzak Şehir, kısa sürede izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Hem oyuncuların performansı hem dizinin çekildiği yer Mardin izleyicileri etkisi altına aldı.
2 / 6
Yakın arkadaş oldukları bilinen Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya ile Şahin Albora’sı Alper Çankaya, sezonun yorgunluğunu atmak için birlikte tatile çıktı.
3 / 6
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Atakan Özkaya ile ‘Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya, tatil için Çeşme’yi tercih etti.
4 / 6
Yoğun geçen sezonun ardından tatilde yorgunluk atan iki yakın arkadaş, önceki gün The Beach of Momo Dalyan’da görüntülendi. Denize girip uzun süre yüzen ikili, daha sonra localarına geçip güneşlendi.