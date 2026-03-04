Uzay 14 yaşına girdi! Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları için bir arada

2008'de evlenip 2015'te boşanan ikili, çocukları Uzay ve Kuzey’in tüm özel anlarında olduğu gibi bu doğum gününde de bir aradaydı. Sosyal medya hesabından ailece çekildikleri bir kareyi paylaşan Şıkel, oğlu Uzay’a olan sevgisini; “Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı…” sözleriyle ifade etti.