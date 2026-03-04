Uzay 14 yaşına girdi! Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları için bir arada
Yıllar önce yollarını ayırmalarına rağmen örnek bir ebeveynlik sergileyen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, çocuklarının mutluluğu için bir kez daha bir araya geldi. Ünlü çiftin küçük oğulları Uzay, 14 yaşına bastı.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmış olmalarına rağmen, çocukları için sergiledikleri örnek dayanışmayı sürdürmeye devam ediyor.
Ünlü çift, bu kez 2 Mart 2012 doğumlu küçük oğulları Uzay’ın 14. yaş günü vesilesiyle bir araya gelerek aile bağlarının gücünü bir kez daha kanıtladı.
2008'de evlenip 2015'te boşanan ikili, çocukları Uzay ve Kuzey’in tüm özel anlarında olduğu gibi bu doğum gününde de bir aradaydı. Sosyal medya hesabından ailece çekildikleri bir kareyi paylaşan Şıkel, oğlu Uzay’a olan sevgisini; “Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı…” sözleriyle ifade etti.
Ünlü modelin bu içten paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve "örnek anne-baba" yorumları aldı.