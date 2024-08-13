Uzun saçlarına veda etti! Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj

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Öyle bir Geçer Zaman ki dizisiyle ün kazanan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, cesur tarzıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.
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Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen ve son olarak Erşan Kuneri filmindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, imajında değişikliğe gitti.
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Uzun sarı saçları ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, saç rengini açarak kısa kestirdi.
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Son halini sosyal medya sayfasından paylaşan Şahinkaya ‘Şimdi gel de gör beni bambaşka biri’ notunu düştü.