Anasayfa Magazin Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu
Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu
Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Settar Tanrıöğen, dizinin Umut'u Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkao ve Emrah Altıntoprak ile buluşarak poz verdi.
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'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.
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Tanrıöğen 15 Mart'ta da sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olmuştu.
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Usta oyuncu geçen gün dizideki rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap ile buluştu.
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Rahimcan Kapkap o anı Instagram hesabından "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı. Ünlü isimlerin bu pozu sosyal medyada gündem oldu.