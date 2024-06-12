Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu

Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Settar Tanrıöğen, dizinin Umut'u Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkao ve Emrah Altıntoprak ile buluşarak poz verdi.

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Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu - Resim : 1

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

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Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu - Resim : 2


Tanrıöğen 15 Mart'ta da sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olmuştu.

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Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu - Resim : 3

Usta oyuncu geçen gün dizideki rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap ile buluştu.

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Uzun süre hastanede kalmıştı! Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu - Resim : 4

Rahimcan Kapkap o anı Instagram hesabından "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı. Ünlü isimlerin bu pozu sosyal medyada gündem oldu.