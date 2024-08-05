Uzun süre sonra setlere dönen Sinem Kobal'ın partneri belli oldu
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal yeni bir film projesiyle geri dönüyor. 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde Kobal'a Alp Navruz eşlik edecek.
Son olarak 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde rol alan Kobal, 7 yıl aradan sonra sinemada boy gösterecek.
'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde Kobal'a Alp Navruz eşlik edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Her Şeyin Başı Merkür" filmine yeni isimler dahil oldu. Su Şanad, Elif’in iş arkadaşı “Funda” olarak seyirci karşısına çıkacak. Filmde gazetenin sahibi Hikmet beyi usta aktör Tamer Levent canlandıracak.
Devrim Yakut gazetede yıllarca çevirmenlik yapan, aynı zamanda Elif’in de komşusu olan Umay Karan rolüyle kamera karşısına geçecek. Gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı Feridun’u Kayhan Açıkgöz, gazeteci Mert’i Yılmaz Bayraktar, Elif’in gazetedeki yöneticisi Ceyda’yı Neslihan Yeldan, Elif’in yakın arkadaşı Gizem’i Buse Kara, Elif’in diğer iş arkadaşı Suna’ya Ayşegül Aslan, gazetenin kameramanı Caner’i Koray Kadirağa, Fırat’ın sevgilisi Esin’i Cansın Çekili, Ceyda’nın işbirliği yaptığı Bülent’i ise Sabahattin Yakut oynayacak.