Uzun süre sonra setlere dönen Sinem Kobal'ın partneri belli oldu

Devrim Yakut gazetede yıllarca çevirmenlik yapan, aynı zamanda Elif’in de komşusu olan Umay Karan rolüyle kamera karşısına geçecek. Gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı Feridun’u Kayhan Açıkgöz, gazeteci Mert’i Yılmaz Bayraktar, Elif’in gazetedeki yöneticisi Ceyda’yı Neslihan Yeldan, Elif’in yakın arkadaşı Gizem’i Buse Kara, Elif’in diğer iş arkadaşı Suna’ya Ayşegül Aslan, gazetenin kameramanı Caner’i Koray Kadirağa, Fırat’ın sevgilisi Esin’i Cansın Çekili, Ceyda’nın işbirliği yaptığı Bülent’i ise Sabahattin Yakut oynayacak.