Uzun zamandır tedavi gören şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

"Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi şarkıları seslendirmesiyle tanınan ünlü şarkıcı Ayla Başar'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi.

Sosyal medya üzerinden arkadaşının yaptığı açıklamada, "Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verildi.

Sanatçının sevenlerinden ise taziye mesajlarıyla desteklerini iletti.

AYLA BAŞAR KİMDİR?

Ayla Başar, 1942 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan sanatçı, Türk Sanat Müziği’nin (TSM) sevilen seslerinden biri olarak uzun yıllar sahnelerde yer aldı. Genç yaşta müziğe olan ilgisini keşfeden Başar, 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım attı. “Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi eserlerle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Film-San Vakfı’nın da üyesi olan Başar, hem sahnedeki performansları hem de sinema dünyasındaki rolleriyle tanınıyordu. “Sevenler Ölmez” (2008), “Hatırladıkça” (1986) ve “Asılacak Kadın” (1984) gibi yapımlarda oyunculuk yaptı. Başar’ın zarif sesi ve sahne karizması, onu Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi.

Ayla Başar’ın vefat haberi, Film-San Vakfı’nın sosyal medya hesabından da duyuruldu. Ancak, sanatçının ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.