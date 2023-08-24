Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı andı: "Seni sonsuza kadar seveceğim"

41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Ocak 2020'de meydana gelen kazada vefat etmişti. NBA yıldızı ile kızının hayata veda ettiği kazada altı kişi daha yaşamını yitirmişti. Vanessa Bryant, 2020'de hayatını kaybeden NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ı 45'inci yaş gününde unutmadı.

"Seni daima ve sonsuza kadar seveceğim"

Geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden L.A. Lakers takımı yıldızının doğum gününde, Vanessa Bryant'tan duygusal bir sosyal medya paylaşımı geldi.

37 yaşındaki Vanessa Bryant, 23 Ağustos 1978 doğumlu olan eşi Kobe Bryant ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "45'inci yaşın kutlu olsun bebeğim. Seni daima ve sonsuza kadar seveceğim" notunu düştü.

Vanessa Bryant'ın duygusal mesajına pek çok ünlü isim kayıtsız kalmadı ve yorum yazdı.

Zoe Saldana, "Aşkınız kutsal" yazarken; Khloe Kardashian, Kris Jenner ve Kerry Washington gibi isimler kalp emojileriyle Vanessa Bryant'a destek verdi.