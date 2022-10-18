Ve resmen açıklandı: BTS askere gidiyor

BTS'nin dünyaca ünlü yıldızları Güney Kore'de zorunlu askerlik hizmeti yapacaklar. Bu durumda 7 kişiden oluşan grup bir süre birlikte müzik yapamayacak. Bighit Music'ten yapılan açıklamada “hem şirket hem de BTS üyeleri, görevlerini yaptıktan sonra 2025’te tekrar grup olarak yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor” dendi.

BigHit Music yaptığı açıklamada, grubun 7 üyesinin zorunluk askerlik hizmetini yerine getireceğini ve daha fazla gecikme veya özel muafiyet talep etmeyeceklerini söyledi. Grubun en büyük üyesi Jin ilk olarak askere gidecek.

29 yaşındaki Jin, BTS üyelerine 2 iki yıllık erteleme hakkı verilmişken, Aralık ayında 30 yaşına gireceği için gelecek yılın başlarında olası askere alınma ile karşı karşıya kalmıştı. Ülkede ise grubun askere gitmesi ya da gitmemesi konusunda tartışma başlamıştı.

Güney Kore yasalarına göre, ülkedeki tüm sağlıklı erkeklerin Kuzey Kore’den gelen tehdide karşı 18 ila 21 ay orduda görev yapması gerekiyor. Ancak yasa, sporcular, klasik müzikle ilgilenen müzisyenler ve ülkenin prestijini artıran diğer kişiler de de dahil olmak üzere bazı insanlar için özel muafiyetlere izin veriyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor. Güney Kore Parlamentosu daha önce BTS üyelerinin askerliklerini 30 yaşına kadar erteleyebilmeleri için bir yasa çıkarmıştı.

BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba askerlik açısından imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı. Diğerleri ise ayrıcalık yapılmasına karşı çıkmıştı.

BigHit Music yaptığı açıklamada, K-pop yıldızlarının ülkelerine “hizmet etmekten onur duyduklarını” söyledi. Grubun ajansı, Jin’in solo çıkış programı Ekim sonunda biter bitmez orduya katılma sürecini başlatmasının beklendiğini söyledi.

BigHit Music, grubun diğer üyelerinin askerlik hizmetlerini kendi bireysel planlarına göre yapmayı planladıklarını aktardı.