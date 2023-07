Veda Mektubu 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu son bölümde neler oldu?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Veda Mektubu son bölümde neler oldu?

Veda Mektubu'nun 3 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan on yedinci bölümünde Ziya bir seçim yapmak zorunda kalıyor!

Seher’in son hamlesiyle, anne ve oğul arasında ilişkiler kopma noktasına gelir. Mehmet ile aralarındaki gerginliği fırsat bilen Barış, Aslı’ya yanaşır. Mehmet ve Aslı, her şeye rağmen birlikte kalmaya çalışırlarken, Karlı ailesinin üyeleri karşılarına çıkan haber ile sarsılır. Acaba bu haberin üzerine Karlı ailesi bir arada kalabilecek midir? Aslı ve Mehmet aşklarından aldıkları güçle her şeyin üstesinden gelmeye çabalarlar. Karlı ailesinin sakinleri ise Aslı’ya tavır alıp her şeyin sorumlusu olarak onu suçlarlar. Aslı tüm bunların altından kalkmaya çalışırken bir yandan da hayatlarının tam karşısında duran Barış tehdidini çözmek zorundadır.

Veda Mektubu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Veda Mektubu dizisinin 18.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Veda Mektubu oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.