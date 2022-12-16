Sosyal medyadan paylaştı: Bana 'Kabadayı Vedat' derlerdi

Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını yayınladı.

Milor, Twitter hesabından paylaştığı bu fotoğrafına, "Bazı troll arkadaşların nazik yaklaşımlarımdan cesaret alıp bir iki gündür beni yıldırmaya çalıştığını görüyorum. Onlara gençlik yıllarımda 'Kabadayı Vedat' diye çağrıldığımı hatırlatmak isterim. Bana tövbemimi bozdurmayın lütfen." notunu düştü.

Milor, Instagram paylaşımında ise fotoğrafın Paris yıllarında çekildiğini belirtti ve "Kabadayı Vedat olarak bilindiğim ve ortalığın tozunu attırdığım zamanlar" dedi. Milor, restoran eleştirmenliğine giden yolu anlatan kitabın da yakında yayında olacağını belirtti.

Milor, daha önce 1988 yılında çekilen ve eşiyle yer aldığı bu fotoğrafını da, "Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum." sözleriyle yayınlamıştı.