Veliaht'ın 9. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden yüzleşmelerin yaşanacağının sinyallerini veren ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BABAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE ORADA MIYDIN?"

Yayınlanan ön izleme sahnesi, geçmişin karanlık sırlarının en yakın ilişkileri nasıl sarstığını gözler önüne seriyor. Timur'un Yahya'ya "Sen baban öldürüldüğünde orada mıydın?" sorusu, kavganın fitilini ateşliyor. Timur, Yahya’nın ne karıştırdığını öğrenmeye çalışırken, Zülfikar Karslı'nın gelişiyle yaşanacaklar merak konusu oluyor.

OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt'un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.