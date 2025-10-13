Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü’nden hayatını kaybeden annesi için duygusal paylaşım
Şimdilerde rol aldığı "Veliaht" dizisinde Timur karakterine hayat veren oyuncu Akın Akınözü, 2024 Temmuz ayında kaybettiği annesinin doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz sene Temmuz ayında uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Özlem Akınözü'nü kaybeden ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık anmaya devam ediyor.
Şimdilerde rol aldığı "Veliaht" dizisinde Timur karakterine hayat veren oyuncu, annesinin doğum gününde paylaştığı hikayede duygusal satırlara yer verdi:
"Bugün günlerden sen... Eski bir kareye bakıyorum; elimde babamın gençliğinde çizdiği portren, bileğimde imzan, kalbimde sonsuz 'Özlem'le seni anıyorum canım annem. İyi ki doğmuşsun, meleğim."
Annesini bir yıl önce kaybeden Akınözü, senesinde de annesinin ismine atıfta bulunarak duygusal bir mesaj yayımlamıştı:
"Sen gideli tam şu an bir yıl oldu... Ama ben hala tam 'buradayım.' Meğer değişmeyen tek şey ÖZLEM'miş... Sen benim bu çivisi çıkmış ve savrulan dünyadaki tek sabitimsin. Attığım her adımda sen varsın. Her adımda ÖZLEM var. Huzurun hiç eksik olmasın canım annem."
Akınözü'nün bu paylaşımları, annesine olan derin bağlılığını ve özlemini bir kez daha gözler önüne serdi.