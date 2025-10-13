Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü’nden hayatını kaybeden annesi için duygusal paylaşım

Annesini bir yıl önce kaybeden Akınözü, senesinde de annesinin ismine atıfta bulunarak duygusal bir mesaj yayımlamıştı:

"Sen gideli tam şu an bir yıl oldu... Ama ben hala tam 'buradayım.' Meğer değişmeyen tek şey ÖZLEM'miş... Sen benim bu çivisi çıkmış ve savrulan dünyadaki tek sabitimsin. Attığım her adımda sen varsın. Her adımda ÖZLEM var. Huzurun hiç eksik olmasın canım annem."