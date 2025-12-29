Victoria Beckham’ın büyük oğlu Brooklyn'den umudu kesti, küçük oğlu Cruz Beckham'dan torun bekliyor!

4 / 5

VICTORIA & DAVID BECKHAM YAŞ FARKINI ÖNEMSEMİYORLAR

Victoria ile David Beckham’ın çift arasındaki yaş farkını önemsemediğini ve ilişkiye tam destek verdiklerini aktarıyor. Ünlü çiftin, Cruz ve Jackie’nin mutluluğundan duydukları memnuniyeti gizlemedikleri ve ailede “minik ayak seslerini” duyma fikrine son derece sıcak baktıkları da iddialar arasında.

JACKIE VICTORIA'YA HAYRANLIK DUYUYOR

Jackie Apostel ise Victoria Beckham’a duyduğu hayranlığı dile getirmekten çekinmiyor. Genç şarkıcının, geçirdiği sırt ameliyatıyla sonuçlanan sağlık sorunları sırasında Victoria’dan ciddi anlamda destek gördüğü ve bu sürecin ikili arasındaki bağı güçlendirdiği ifade ediliyor.