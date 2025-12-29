Victoria Beckham’ın büyük oğlu Brooklyn'den umudu kesti, küçük oğlu Cruz Beckham'dan torun bekliyor!
Brooklyn Beckham ve ebeveynleri arasındaki gerginlik her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Büyük oğlu olan Brooklyn'den umudu kesen Victoria Beckham bu sefer diğer oğlu Cruz Beckham'dan torun istediğini dile getiriyor...
Büyük oğlu Brooklyn Beckham'dan evliliğinden beklediğini bulamayan Victoria Beckham, gözünü bu kez bekar olan küçük oğlu Cruz Beckham'a çevirdi. Artık gelini ve büyük oğluyla neredeyse tüm bağlarını koparan Victoria, mutlu bir ilişki sürdüren diğer oğlu Cruz Beckham'a açıkça torun hayali kurduğunu söyledi.
VICTORIA BECKHAM'IN TORUN HAYALİ
Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Victoria Beckham’ın, 20 yaşındaki oğlu Cruz Beckham’ın ilişkisini bir sonraki aşamaya taşımasını istediği konuşuluyor. Bir dönemin efsanevi Spice Girls üyesi olan Beckham’ın, büyükanne olma hayalini gerçeğe dönüştürme konusunda oldukça heyecanlı!
"ONU GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM!"
Cruz’un Nisan 2024’ten bu yana birlikte olduğu 29 yaşındaki şarkıcı Jackie Apostel hakkında Victoria Beckham’ın yakın çevresine “onu gerçekten çok seviyorum” dediği ve genç şarkıcıyı aileye güçlü bir aday olarak gördüğü ifade ediliyor.
VICTORIA & DAVID BECKHAM YAŞ FARKINI ÖNEMSEMİYORLAR
Victoria ile David Beckham’ın çift arasındaki yaş farkını önemsemediğini ve ilişkiye tam destek verdiklerini aktarıyor. Ünlü çiftin, Cruz ve Jackie’nin mutluluğundan duydukları memnuniyeti gizlemedikleri ve ailede “minik ayak seslerini” duyma fikrine son derece sıcak baktıkları da iddialar arasında.
JACKIE VICTORIA'YA HAYRANLIK DUYUYOR
Jackie Apostel ise Victoria Beckham’a duyduğu hayranlığı dile getirmekten çekinmiyor. Genç şarkıcının, geçirdiği sırt ameliyatıyla sonuçlanan sağlık sorunları sırasında Victoria’dan ciddi anlamda destek gördüğü ve bu sürecin ikili arasındaki bağı güçlendirdiği ifade ediliyor.