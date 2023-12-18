Victoria Beckham, estetik pişmanlığı: "Göğüslerimi büyüttüğüme pişmanım

1999'dan bu yana eski futbolcu David Beckham ile mutlu evliliğini sürdüren Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Beckham, göğüslerine yaptırdığı estetik operasyondan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

"KEŞKE GÖĞÜSLERİMİ HİÇ BÜYÜTMESEYDİM"

'Allure' dergisine konuşan Victoria Beckham, "Dürüst olmak gerekirse keşke göğüslerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper'la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim ama henüz o noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

"FİKRİM DEĞİŞEBİLİR" DEMİŞTİ

49 yaşındaki eski 'Spice Girls' üyesi, 2019'da hiç estetik yaptırmadığını vurgulamıştı. Ancak Beckham, "Asla, 'asla' deme" diyerek, fikrinin değişebileceğini belirtmişti.

İTİRAF ETMİŞTİ

Victoria Beckham, 2017'de verdiği röportajda ise geçmişte göğüsleri için bıçak altına yattığını itiraf etmişti. Beckham'ın göğüs estetiğinden pişman olduğunu söyledikten iki yıl sonra "Hiç estetik yaptırmadım" demesi de kafaları karıştırmıştı.