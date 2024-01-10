Victoria Beckham gelini Nicola Peltz'in doğum gününü kutladı: En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin, seni seviyoruz...

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti. Çiftten Nicola Peltz, 9 Ocak'ta 25 yaşına bastı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Victoria Beckham da gelininin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı video ile kutladı. Beckham, gelini Nicola Peltz ile sahilde dans ettiği videoya şu notu düştü:

"Doğum günün kutlu olsun... Seni çok seviyoruz! Sevgin, nezaketin, yeteneğin ve uzun topuklularla kum üzerinde dans etme yeteneğin! En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir!"