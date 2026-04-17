Victoria Beckham, oğlu Brooklyn ile arasındaki mesafeye dair sessizliğini bozdu: Tüm yapmaya çalıştığımız çocuklarımızı korumaktı
Oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı aile içi gerilime dair bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Victoria Beckham, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda merak edilen tüm iddialara ilk kez açıklık getirdi. İşte detaylar...
Beckham ailesi, son birkaç yıldır en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile yaşanan mesafe nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor. 2022 yılında Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in evliliğiyle beraber belirginleşen bu ayrılık, özellikle gelinlik seçimi ve düğün hazırlıkları sürecindeki anlaşmazlık iddialarıyla kamuoyuna yansımıştı. Yaklaşık üç yıldır ailesiyle görüşmeyen Brooklyn’in bu tutumu ve karşılıklı iddialar sürerken, Victoria Beckham konuyla ilgili ilk kez konuştu.
The Wall Street Journal’a röportaj veren Victoria Beckham, hem kendisi hem de eşi David Beckham hakkındaki suçlamalara yanıt vererek süreci ebeveynlik perspektifinden değerlendirdi.
"HER ZAMAN OLABİLECEĞİMİZ EN İYİ EBEVEYNLER OLMAYA ÇALIŞTIK"
Brooklyn Beckham, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya üzerinden ailesini 'anlatıları kontrol etmeye çalışmak' ve eşi Nicola ile olan ilişkisini 'sonu gelmez bir şekilde mahvetmeye çalışmak' ile suçlamıştı. Victoria Beckham, bu ağır ithamlara karşı ailesini savunurken şu ifadeleri kullandı:
“Bence biz her zaman, çocuklarımızı çok seviyoruz. Her zaman olabileceğimiz en iyi ebeveynler olmaya çalıştık. Biliyorsunuz, 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözü önündeyiz ve tüm yapmaya çalıştığımız çocuklarımızı korumak ve onları sevmekti. Bu konuda gerçekten söylemek istediğim tek şey bu.”
KRİZİN PERDE ARKASINDAKİ İDDİALAR
Brooklyn Beckham’ın ailesine yönelik sitemi sadece duygusal bir mesafeyle sınırlı kalmadı. Genç Beckham; annesinin son dakikada Nicola’nın gelinliğini dikmekten vazgeçtiğini ve babasıyla birlikte, evlenmeden önce isim haklarından feragat etmesi için kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia etmişti. Ailesiyle olan ilişkisini 'samimiyetsiz' olarak tanımlayan Brooklyn, "ailemle barışmak istemiyorum" diyerek aradaki bağları tamamen kopardığını açıkça dile getirmişti.
Öte yandan, ailenin diğer çocukları Romeo, Cruz ve Harper’ın bu süreçte anne ve babalarının yanında durmayı tercih etmesi, aile içindeki bölünmenin netleşmesine neden oldu.
İŞ DÜNYASINDA VICTORIA BECKHAM ETKİSİ
Magazin gündemini sarsan bu ailevi kriz, Victoria Beckham’ın profesyonel hayatını ise etkilemiş görünüyor. 2008 yılından bu yana moda dünyasındaki konumunu ispat eden ve son yıllarda güzellik sektörüne de giriş yapan Beckham, markasının başarısını şu sözlerle özetliyor: “Bence nihayetinde insanlar ürünlerimi alıyor çünkü ürün gerçekten çok iyi. Eyeliner'ımı sadece ben olduğum için aldıklarını sanmıyorum.”
Beckham ailesindeki bu sancılı sürecin bir uzlaşıyla mı sonuçlanacağı yoksa mesafelerin daha da mı açılacağı, önümüzdeki dönemin en çok takip edilen konularından biri olmaya devam edecek.