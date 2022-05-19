Victoria Beckham, zayıf olmanın eski moda olduğunu açıkladı

48 yaşındaki modacı Victoria Beckham, Grazia dergisine verdiği röportajda, beden imajına bakış açısını ve yeni fitness yolculuğunu anlattı. Ünlü İngiliz modacı Beckham, "zayıf" olmanın artık çoğu kadın tarafından arzulanan bir şey olmadığını söyledi.

Victoria Beckham verdiği röportajda kendi sağlık programını açıkladıktan sonra vücut algısının değiştiğini de vurguladı. Victoria Beckham son dönemdeki kilo ve vücut hatları konusundaki düşüncelerini şu sözlerle açıkladı: "Gerçekten zayıf olmayı istemek eski moda bir tutum. Bence bugün kadınlar sağlıklı ve kıvrımlı görünmek istiyorlar. Zayıf olma hevesi eskide kaldı. Büyük göğüsleri ve kalçaları olsun istiyorlar. Ne kadar kıvrımlı olurlarsa o kadar iyi görüneceklerini düşünüyorlar.” dedi.

Beckham, yaşlandıkça sağlık ve zindelik yolculuğuyla bir denge bulduğunu ve kendisi için neyin işe yaradığını artık bildiğini de şu sözlerle açıkladı: "Belli bir beden olmakla ilgili değil, bu kim olduğunu bilmek ve kim olduğunla mutlu olmakla ilgili. Eğlenmek istemek ile sağlıklı beslenme ve egzersiz yapma konusunda disiplinli olmak arasında kendi dengemi buldum. Daha gençken bu dengeye karşı savaştım."

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Dört çocuk annesi, kendisi için işe yarayan şeyin, kocası ve kişisel antrenörü ile haftada beş veya altı gün tonlarca kardiyo yerine ağır ağırlık kaldırmaya geçmek olduğunu ve artık vücuduyla gurur duyduğunu da söyledi. "Her zaman ağırlıklardan biraz korkmuşumdur, ama görünüşe göre onları seviyorum" diye açıkladı.