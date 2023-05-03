Victoria Beckham'dan David Beckham'a doğum günü kutlaması: "Sen bizim her şeyimizsin"

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettiriyor. 4 çocuk annesi, ünlü tasarımcı Victoria Beckham son olarak kocasının pozlarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

"Sen bizim her şeyimizsin"

Önce eşiyle dans ettikleri bir videoyu paylaşan Victoria, "Sen bizim her şeyimizsin. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz" mesajını yazdı. Ardından eşinin ayağının yanında yattığı bir kareyi de paylaşan eski şarkıcı, "Seni işte bu kadar seviyorum" notunu düştü.

"Hadi hep beraber David Beckham'ı kutlayalım"

Bununla da yetinmeyen Victoria Beckham, ardından David Beckham'ın havuzda çekilen bir karesini yayınlayarak; "Hadi hep beraber David Beckham'ı kutlayalım. Rica ederim" notunu yazdı. Ünlü isim, sonrasında eşinin pasta yerken çekilen karelerini de takipçileriyle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Victoria Beckham (@victoriabeckham)'in paylaştığı bir gönderi

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Geçtiğimiz aylarda 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Victoria Beckham, paylaşımına "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı.

David Beckham da eşine; "23 sene önce 'Posh', (Victoria'nın 'Spice Girl' grubundaki takma adı) 'Bayan Beckham' oldu; ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" sözleriyle karşılık vermişti.