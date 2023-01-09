Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz için sürpriz paylaşım
Victoria Beckham , bugün 28 yaşına giren Nicola Peltz ile kendisinin eski bir fotoğrafını paylaşarak Nicole Peltz'in doğum gününü kutladı.
48 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham, gelini Nicole Peltz'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Victoria Beckham fotoğrafa şu notu ekledi: "Umarım güzel bir gün geçirirsiniz"
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Nicola ve Brooklyn, Noel'i sırasıyla ABD ve Birleşik Krallık'ta kutlamıştı. Çiftin, Noel'i Beckham'lardan ayrı geçirmesi aile içinde sorun olduğu söylentilerini beraberinde getirmişti.