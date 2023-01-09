Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz için sürpriz paylaşım

48 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham, gelini Nicole Peltz'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Victoria Beckham fotoğrafa şu notu ekledi: "Umarım güzel bir gün geçirirsiniz"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Victoria Beckham (@victoriabeckham)'in paylaştığı bir gönderi

Nicola ve Brooklyn, Noel'i sırasıyla ABD ve Birleşik Krallık'ta kutlamıştı. Çiftin, Noel'i Beckham'lardan ayrı geçirmesi aile içinde sorun olduğu söylentilerini beraberinde getirmişti.