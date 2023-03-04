Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu

Ünlü futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti. Düğün sonrası Victoria Beckham ve Peltz aralarının bozuk olduğu ve konuşmadıkları iddia edilmişti. Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'ndaki defilesi sonrası eşi ve çocuklarıyla poz verdi. Fotoğrafta Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Anne Peltz'in de olması dikkat çekti.

DEFİLEDE BİR ARAYA GELDİLER

Bu gelişmeden aylar sonra Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, Beckham ailesi ile bir araya geldi. Ünlü çift, 3 Mart Günü Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenleyen Victoria Beckham'ı yalnız bırakmadı.

"PARİS'TEN ÖPÜCÜKLER"

Defile sonrası ailesiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Victoria Beckham, paylaşımına "Sizsiz yapamazdım, hepinizi çok seviyorum. Paris'ten öpücükler" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Victoria Beckham (@victoriabeckham)'in paylaştığı bir gönderi

NICOLA PELTZ: SENİ SEVİYORUZ

Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir elbiseyle defileye katılan Nicola Peltz, kayınvalidesinin yayınladığı kareye "Harika bir defileydi. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.