Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı! Talihsiz kazayı eşi duyurdu

David Beckham ise aynı gün, Victoria'nın ayak parmağının büyüklüğüyle dalga geçti ve şöyle yazdı: "Ayak parmağın ne kadar büyük? Vay be bunu daha önce hiç fark etmemiştim."

Ayrıca yaklaşık 25 yıllık eşiyle çekilmiş bir dizi fotoğraf daha paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutladı.