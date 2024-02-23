Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı! Talihsiz kazayı eşi duyurdu

Gözde çiftlerinden Victoria ve David Beckham, Sık sık birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gösteriyorlar. Ancak David Beckham'ın son paylaşımı özellikle de Victoria Beckham hayranlarını üzdü.
Geçtiğimiz günlerde 49 yaşındaki Spice Girls üyesi ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, spor salonunda ayağını kırdığını söylemişti. Ayağının bir buz torbasıyla kaplı fotoğrafını paylaşarak "Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun... spor salonunda düştüm!!!" notunu düşmüştü.
Durumuyla ilgili paylaşım yapan David Beckham, eşinin sabitlenmiş ayağının fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "Görünüşe göre karımın spor salonundaki küçük kazası temiz bir kırılmaymış..."
David Beckham ise aynı gün, Victoria'nın ayak parmağının büyüklüğüyle dalga geçti ve şöyle yazdı: "Ayak parmağın ne kadar büyük? Vay be bunu daha önce hiç fark etmemiştim."
Ayrıca yaklaşık 25 yıllık eşiyle çekilmiş bir dizi fotoğraf daha paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutladı.