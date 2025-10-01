Victoria’s Secret Fashion Show 2025’te Türkiye’yi temsil edecek kişi belli oldu

Moda ve eğlence dünyasının en görkemli etkinliklerinden Victoria’s Secret Fashion Show 2025, bu yıl da tüm ihtişamıyla New York’ta gerçekleşmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm dünyanın merakla beklediği bu ikonik şova Türkiye’den, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Özgü Kaya özel davetli olarak katılacak.

Özgü Kaya, Victoria’s Secret Türkiye’nin özel davetlisi olarak bu prestijli etkinlikte yer alacak. Ünlü oyuncu, New York’ta gerçekleşecek görkemli geceyi, dünyaca ünlü pek çok özel isim ve seçkin davetliyle birlikte deneyimleyecek ve Türkiye'nin moda sahnesindeki yerini uluslararası platformda temsil edecek.

Şov, markanın ikonik modellerinin yanı sıra sürpriz performanslara ve yıldız isimlere de ev sahipliği yapacak. Podyumda yer alacak dikkat çeken modeller arasında Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu ve Anok Yai gibi ikonik isimler bulunuyor.

Nereden izlenecek?

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, 16 Ekim Türkiye saatiyle sabah karşı 02.00’de gerçekleşecek. Şov, tüm heyecanıyla Victoria’s Secret Türkiye (@victoriassecretturkiye) Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.