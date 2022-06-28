Victoria’s Secret mankeni Alessandra Ambrosio, Türkiye'de! Tatilinden görüntüler paylaştı
41 yaşındaki Brezilyalı model Alessandra Ambrosio hem tatil hem iş için Marmaris'e geldi. Ünlü model, plajdan görüntülerini Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısı eşliğinde paylaştı...
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"Victoria's Secret"tan emekli olan model Alessandra Ambrosio , tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen Ambrosio, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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İskelede vakit geçirdiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Alessandra Ambrosio, gönderisine Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısı eklemeyi ise ihmal etmedi.
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Ambrosio, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım" dedi.
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Ambrosio, televizyon ve dergi için Türkiye'de birçok çalışmaya da imza atacak.