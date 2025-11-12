Victoria's Secret meleği' Jasmine Tookes ikinci bebeğine kavuştu

Geçen ay Victoria's Secret Moda Şovu'nda 9 aylık hamile haliyle podyumda yürüyen ve gösterinin en dikkat çeken ismi olmayı başaran Jasmine Tookes, bebeğini dünyaya getirdi. İç çamaşırı markasının 'melekler' olarak nitelendirdiği modellerden biri olarak ünlenen 34 yaşındaki Tookes, artık iki çocuk annesi.

Tookes, dün sosyal medya paylaşımıyla, eşi Juan David Borrero ile birlikte ikinci çocuklarına kavuştuklarını duyurdu.

Bir erkek bebek dünyaya getiren Tookes, oğluna Mateo adını verdiklerini açıkladı. Ünlü model, bebeğinin 28 Ekim'de doğduğunu söylerken, "En büyük lütuf" ifadesini kullandı.

SİYAH-BEYAZ POZLAR

Tookes, doğum haberini duyururken, eşi ve 2 yaşındaki kızı Mia ile birlikte birkaç siyah beyaz aile fotoğrafı yayınladı.