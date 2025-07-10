'Victoria's Secret meleği' Jasmine Tookes ikinci kez hamile!
ABD'li süper model Jasmine Tookes'tan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Victoria's Secret'ın gözde isimlerinden Tookes, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
34 yaşındaki ABD'li model Jasmine Tookes, sosyal medyadan karnı burnunda fotoğraflarını paylaşarak eşi Juan David Borrero ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.
Eylül 2021'de evlenen çiftin kızları Mia, Şubat 2023'te dünyaya gelmişti.
İKİNCİ BEBEĞİ DUYURDU
34 yaşındaki ABD'li model, sosyal medyadan karnı burnunda fotoğraflarını paylaşarak eşi Juan David Borrero ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.