Victoria's Secret modeli Romee Strijd yeniden hamile

Romee Strijd ve nişanlısı Lauren van Leeuwen'in ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 26 yaşındaki Hollandalı model Strijd, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. Çift 2020'de ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

26 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd, hamilelik haberini Çarşamba günü Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta yeniden hamile olduğuna dair müjdeli haberi verdi. Victoria's Secret modeli Romee Strijd, 25 Mayıs'ta Instagram'da ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu ve fotoğrafın altına "Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum" yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Romee Strijd (@romeestrijd)'in paylaştığı bir gönderi

Ayrıca, yeni bebek haberini 2020'den kızı Mint ile yaptığı bebek duyurusunun görsellerini yan yana gösteren bir Instagram hikayesi de paylaştı.