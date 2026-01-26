Vildan Atasever anne oldu

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini, 9 Eylül 2021 akşamı gerçekleşen düğünle taçlandırmıştı. Evlendikten sonra Bodrum-İstanbul arası mekik okuyan çift özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyordu.

Kısa süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Vildan Atasever doğum yaptı.

ÇOCUKLARINA ALİ KEMAL ADINI VERDİLER

Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.

Hastaneden alınan bilgilere göre anne ve bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.