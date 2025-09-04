Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'den bebek müjdesi

Haberin detaylarında, çiftin bebeğin cinsiyetini de öğrendiği ve bir erkek bebek bekledikleri bilgisi yer aldı. "Aile Saadeti" dizisindeki Tülay karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Atasever ile "Herkes Aynı Hayatta" gibi unutulmaz şarkıların sahibi Mehmet Erdem, şimdiden anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada ve sevenleri arasında büyük yankı uyandırdı. Atasever ve Erdem'in bebeklerinin dünyaya geleceği günü sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.