Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çiftinin kızları Yasmin 1 yaşına girdi: "İyi ki geldin, iyi ki bizim kızımız oldun.”

Türk futbolunun efsane ismi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen üçüncü kızları Yasmin’in 1. yaş gününü büyük bir mutlulukla kutladılar. Sosyal medyanın en sevilen ailelerinden biri olan çift, Yasmin bebek için düzenlenen bu özel doğum gününden en sıcak kareleri takipçileriyle paylaştı.
Demirel ailesinin en küçük üyesi Yasmin artık 1 yaşında. 2009'da tescillenen güzelliğiyle tanıdığımız Zeynep Sever ile Türk futboluna damga vuran Volkan Demirel, 2010 yılında başladıkları bu yolculuğu Yasmin'in ilk doğum günüyle taçlandırdı.
Aile arasında düzenlenen samimi bir organizasyonla kutlanan bu özel günde paylaşılan kareler takipçileri duygulandırdı.
Volkan Demirel kızının gelişini bir mucize olarak tanımlarken zamanın hızına olan şaşkınlığını dile getirdi, Zeynep Sever ise şükran dolu mesajıyla bu mutluluğu pekiştirdi.
Yade ve Yeda'nın ardından gelen Yasmin, beş kişilik bu dev ailenin en yeni neşesi olarak ilk yaşını böylece geride bıraktı.