Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal paylaşım

Şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart'ta KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

EŞİ, ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Eşinin ani ölümüyle yıkılan ve zor günler geçiren Selma Konak, son paylaşımında özlemini dile getirdi.

"SENSİZLİK BÜYÜK MESELE"

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, ünlü şarkıcının şarkı söylediği bir videoyu paylaşarak altına "Sensizlik büyük mesele Volkan'ım" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.