Vural Çelik: 15 gün sonra yine influenza... Lütfen maske takın

'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, influenza salgınına ikinci kez yakalandı. 15 gün önce hastanede tedavi gören Vural Çelik, yine hastanelik oldu.

"Lütfen maske takın"

Hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Hastanın seyir defteri... 15 gün önce Influenza olmuştum. Aradan 15 gün geçtikten sonra yine Influenza... Lütfen maske takın, maske takın, maske takın" dedi.