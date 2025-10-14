Vuslat Doğan ve Ali Sabancı 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili ve sanatçı Vuslat Doğan, tam 29 yıl süren evliliklerini sonlandırdıklarını ortak bir açıklama ile duyurdu.

Çift, bu uzun birliktelikleri boyunca yaşamı kutladıklarını, birçok zorluğu omuzladıklarını, güzel anılar biriktirdiklerini ve en önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdiklerini ifade etti.

Ancak son yıllarda ilişkilerinde sıkıntılar yaşamaya başladıklarını ve ne kadar çabalasalar da "aynı mevsimde buluşamadıklarını" belirtti. Açıklamada dikkat çekici bir detay olarak, iki yıl önce geçirdikleri ve Ali Sabancı'nın iyileşme sürecini uzatan tekne kazasının ardından yaşadıkları zorlu sürece değinildi.

Kazanın kendilerini yakınlaştıracağını düşündüklerini, fakat birinin normale dönerken diğerinin iki yıl sürecek bir iyileşme sürecine girmesinin durumu değiştirdiğini anlattılar. Tamamen iyileştikleri bugünlerde ise evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını belirten çift, ayrılıklarının temel prensiplerini de açıkladı.

Birbirlerini kazadan dolayı hiçbir zaman suçlamadıklarını, birbirlerinden hiçbir maddi talepte bulunmadan dostane bir şekilde ayrıldıklarını ve bir ömür boyu birbirlerinin can dostu olarak kalacaklarını vurguladılar.

İşte o açıklama: