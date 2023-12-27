Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine, gözü moraran Mauro Icardi damga vurmuştu. Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'nin maçta moraran gözünü makyajla kapattı.

WANDA NARA'DAN MAKYAJLI ÇÖZÜM

Elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunan Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.

Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Wanda Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.