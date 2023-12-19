Wanda Nara: Mauro ile tanıştığımızda çok gençti, onu çok kıskanıyordum

Wanda Nara, Rai1'de Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi ve Arjantinli golcüyle ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAURO'YU İSTANBUL'A TAŞINMAYA BEN İKNA ETTİM"

İşte Wanda Nara'nın açıklamalarından satır başları..

Arjantin'i özlüyorum, fırsat buldukça oraya gidiyorum. İstanbul'u önceden biliyordum çünkü henüz Mauro hayatımda yokken çocuklarımla birlikte tatile gitmiştim. Çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşınmaya ben ikna ettim.

"TANIŞTIĞIMIZDA 17-18 YAŞLARINDAYDI"

"Mauro ile tanıştığımızda çok gençti, 17-18 yaşlarındaydı. Başlangıçta arkadaştık, bana her şeyi anlatırdı. Benim zaten bir ailem vardı. Maxi Lopez'den boşandıktan sonra Arjantin'e dönmüştüm ve Mauro bana Milano'ya gitmem için bilet göndermişti ama çocuklarım yanımda olduğu için gidememiştim. O zaman benimle bir ilişki istiyorsa bunun ciddi olması gerektiğini anladı. O zaman benimle bir aile kurmak istediğini söyledi. İlişkimiz başladıktan beş ay sonra evlendik. Mauro, "Zaten üç çocuğumuz var" evlenmeliyiz dedi. Benim üç çocuğum, her zaman onun da çocuğuydu."

"ESKİDEN ÇOK KISKANIYORDUM"

"Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti, artık kıskanmıyorum. Hatta çoğu zaman seksi fotoğraflarını çekip, paylaşmasını söyleyen ben oluyorum. Ama Mauro bana kıyasla biraz daha kıskanç. Bu çağda on yıldır birlikte olmak eskisinden farklı, işlerimiz yüzünden kolay değil."