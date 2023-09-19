Wanda Nara'dan ailesiyle İstanbul turu: Ayosofya'da poz verdi!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği İstanbul turunu tazeledi. Tarihi Yarımada'yı ailesiyle gezen Nara, Ayasofya Camii'nin önünde poz verdi.

WANDA NARA'NIN TARİHİ YARIMADA SEVGİSİ

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantin’den gelen ailesini hiç vakit kaybetmeden şehir turuna çıkardı. İlk durağı da bir hâyli sevdiği Tarihi Yarımada oldu. Nara, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde bu kez öncekinden farklı olarak başörtüsüyle poz verdi.

AİLESİYLE DE POZ VERDİ

Arjantin'den gelen ailesine şehri gezdiren Nara, hatıra olarak Ayasofya Camii'nin önünde ailesiyle poz verdi.