Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Arjantinli fenomen ve televizyon yıldızı Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldız topçusu Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Bir ayrıl bir barış çiftin ilişkisi uzun sürmemiş ve keskin bir bitişle yollarına bakmaya karar vermişlerdi. Bu ayrılıktan sonra Wanda Nara'dan sürpriz 'M' harfli bir paylaşım gelmişti.

GİZEMLİ 'M' HARFİ

Gizemli bir fotoğraf paylaşan Wanda Nara'nın 'M' harfiyle paylaştığı kare Arjantin basınında da yer almıştı. Nara'nın paylaşımı sonrası 'M' harfinin Martin Migueles'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İLK KARE GELDİ

Yeni aşka yelken açan fenomen isimden ilk kare geldi. Nara yeni sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.