Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Eski eşi Kerem Göğüs'ten iki çocuğu olan ünlü oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Oyuncu, nikahtan sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu şimdi de bebeğinin cinsiyetini duyurdu.

Kız bebek geliyor

Elles'in ikizleri Milat ve Melodi'den sonra kız bebek geleceğini söyledi. Oyuncu, mutlu haberi Instagram'dan paylaştı.

Eşiyle fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, "Ve bir kız bekliyoruzzzz. Melodi kıyafetlerimi giymeye başladı bile... Bana da mükemmel ve çok tarz giyme fikirleri veriyor... Melodiye de çok güçlü bir kız... Artık kadınlar çok şükür ki her şey yapabilirler.... Hep birlikte neler neler yapacağız inşallah.... " notunu yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Wilma Elles (@wilmaelles1)'in paylaştığı bir gönderi

Elles'in paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.