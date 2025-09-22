Wilma Elles dördüncü kez anne oldu! İşte oğlunun adı

Oğluna Leon Mirza adını veren Elles, paylaşımında doğum tarihini de belirterek şunları yazdı: "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin.... Seni çok seviyoruz..." ifadeleriyle mutluluğunu dile getiren Elles, hastaneden 24 saat sonra ayrılabildiklerini de belirtti.