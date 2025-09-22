Wilma Elles dördüncü kez anne oldu! İşte oğlunun adı
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki Caroline karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Elles, bu mutlu haberi dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenen 38 yaşındaki oyuncu, hamilelik müjdesini “Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” notuyla duyurmuştu. Elles, son olarak oğlunu kucağına aldığını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla açıkladı.
Oğluna Leon Mirza adını veren Elles, paylaşımında doğum tarihini de belirterek şunları yazdı: "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin.... Seni çok seviyoruz..." ifadeleriyle mutluluğunu dile getiren Elles, hastaneden 24 saat sonra ayrılabildiklerini de belirtti.
Daha önce Milat, Melodi ve Manolya Tiara adında üç çocuğu bulunan Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olmuş ve adını Mücella olarak değiştirmişti.