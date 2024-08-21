Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismini açıkladı

Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle büyük beğeni toplayan Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

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Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismini açıkladı - Resim : 1

2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanan Wilma Elles'in bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikizleri olmuştu.

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Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismini açıkladı - Resim : 2

2022 yılında ise Avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti. Alman oyuncu, geçtiğimiz sene ise müjdeli haberi vererek, hamile olduğunu duyurmuştu.

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Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismini açıkladı - Resim : 3

5 Ekim 2023'te ise, Tiara Manolya adını verdiğini kızını kucağına almıştı.

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Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismini açıkladı - Resim : 4

'İSMİM MÜCELLA OLDU'

Milliyet'in haberine göre, Elles önceki gün katıldığı bir davette Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, ''İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu.''