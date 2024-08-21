Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismini açıkladı

'İSMİM MÜCELLA OLDU'

Milliyet'in haberine göre, Elles önceki gün katıldığı bir davette Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, ''İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu.''