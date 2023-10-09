Wilma Elles üçüncü kez anne oldu! İşte kızının adı
‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’’nin yıldızı Wilma Elles üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Ailesi ve yeni doğan bebeğiyle çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, kızının adını da açıkladı.
‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisiyle şöhret olan Wilma Elles 16 Aralık 2022’de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. İki çocuğu olan Elles, 5 Ekim’de üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
KIZINI KUCAĞINA ALDI
Doğum için Amerika'ya giden Wilma Elles, 1.5 milyon takipçisi bulunan aktris Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dört gün önce kızını kucağına aldığını duyurdu.
Ailesi ve yeni doğan bebeğiyle çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, kızının adını da açıklayarak şu mesajı yazdı:
Tiara Manolya, 5.10.2023. Rüyalar gerçekleştiğinde... Çok şükür.
Güzel oyuncunun bu gönderisine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.
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