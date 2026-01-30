Wilma Elles'in nafaka davasında eski eşi Kerem Göğüş’e ret

2011 yılında başlayan ve 2019’da sona eren birlikteliklerinden sonra mahkeme, Kerem Göğüş’ün çocukları için aylık 1.500 Euro nafaka ödemesine karar vermişti. Ancak iş insanı Göğüş, geçtiğimiz günlerde yargıya başvurdu ve Elles’in maddi olanaklarının kendi imkanlarından daha iyi olduğunu savunan Göğüş, bu ödemenin tamamen kaldırılmasını, bu mümkün değilse rakamın 4 bin TL'ye indirilmesini talep etti.

MAHKEMENİN KARARI NET



İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tarafların avukatları ekonomik şartlar ve çocukların ihtiyaçları üzerinden savunmalarını gerçekleştirdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Göğüş’ün sunduğu gerekçeleri yeterli bulmayarak hem nafakanın kaldırılması hem de indirilmesi taleplerini geri çevirdi.

2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu, 2023 yılında kızı Manolya Tiara’yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mahkemenin bu son kararı, Elles’in çocukları için belirlenen mevcut ekonomik standartların korunacağı anlamına geliyor.

