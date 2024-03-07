"Wonder Woman"a hayat veren Gal Gadot dördüncü kez anne oldu

"YAPABİLSEM HAFTADA BİR YAPARDIM"

Oyuncunun Alma, Maya ve Daniella adında üç kız çocuğu daha bulunuyor.

Oyuncu 2022 yılında verdiği bir röportajda "Çocuk doğurmaya bayılıyorum. Yapabilsem haftada bir yapardım. Çok büyülü bir şey" demişti.