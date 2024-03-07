"Wonder Woman"a hayat veren Gal Gadot dördüncü kez anne oldu

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İş insanı Jaron Varsano ile 2008 yılında yaptığı evliliği uzun süredir sağlam adımlarla devam ettiren Gal Gadot, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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38 yaşındaki oyuncu yeni dünyaya gelen kızını paylaştı. Gadot "Güzel kızım hoşgeldin. Hamilelik hiç kolay değildi ama başardık" dedi. Oyuncu kızının adını "Ori" olduğunu açıkladı.
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"YAPABİLSEM HAFTADA BİR YAPARDIM"
Oyuncunun Alma, Maya ve Daniella adında üç kız çocuğu daha bulunuyor.
Oyuncu 2022 yılında verdiği bir röportajda "Çocuk doğurmaya bayılıyorum. Yapabilsem haftada bir yapardım. Çok büyülü bir şey" demişti.