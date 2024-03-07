"Wonder Woman"a hayat veren Gal Gadot dördüncü kez anne oldu

DC filmlerinin önde gelen kahramanlarından biri olan Wonder Woman karakterini canlandıran Gal Gadot dördüncü kez anne oldu.

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"Wonder Woman"a hayat veren Gal Gadot dördüncü kez anne oldu - Resim : 1

İş insanı Jaron Varsano ile 2008 yılında yaptığı evliliği uzun süredir sağlam adımlarla devam ettiren Gal Gadot, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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"Wonder Woman"a hayat veren Gal Gadot dördüncü kez anne oldu - Resim : 2

38 yaşındaki oyuncu yeni dünyaya gelen kızını paylaştı. Gadot "Güzel kızım hoşgeldin. Hamilelik hiç kolay değildi ama başardık" dedi. Oyuncu kızının adını "Ori" olduğunu açıkladı.

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"Wonder Woman"a hayat veren Gal Gadot dördüncü kez anne oldu - Resim : 3

"YAPABİLSEM HAFTADA BİR YAPARDIM"

Oyuncunun Alma, Maya ve Daniella adında üç kız çocuğu daha bulunuyor.

Oyuncu 2022 yılında verdiği bir röportajda "Çocuk doğurmaya bayılıyorum. Yapabilsem haftada bir yapardım. Çok büyülü bir şey" demişti.