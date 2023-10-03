Ya Çok Seversen’in yıldızı "Aile" dizisine transfer oldu

Show TV ekranlarında Salı günleri yayınlanan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı "Aile" dizisi bugün iddialı bir bölümle sezona başlıyor. Dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Mine Kılıç “Aile” dizisine transfer oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ayda Aksel, Selin Şekerci gibi güçlü performansıyla tanınan ünlü oyuncuların kadrosuna katıldığı diziye bir iddialı transfer daha yapıldı.

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan‘ın başrollerini paylaştığı “Ya Çok Seversen”de “Meryem” rolüne hayat veren Mine Kılıç “Aile” dizisine transfer oldu.

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Mine Kılıç, 13. bölümde final yapan Ay Yapım’ın “Ya Çok Seversen” dizisinden yine aynı yapım şirketinin Aile dizisine geçti. Başarılı oyuncunun çok sürpriz bir role hayat vereceği öğrenildi.