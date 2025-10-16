'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, geçtiğimiz ay 90 yaşına basmıştı. Usta oyuncu 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü?

ERKİN GÜZELBEYOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

"Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi pek çok unutulmaz projede rol alan Güzelbeyoğlu, özellikle "Yabancı Damat"taki Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Samimi ve sıcak tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde özel bir yere sahip olan Memik Dede, dizide aileye farklı bir renk katmış ve kısa sürede sevilen karakterlerden biri haline gelmişti. Usta oyuncunun performansı sadece Türkiye'de değil, dizinin Yunanistan'da yayınlandığı dönemde de büyük ilgi görmüştü.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu 11 Eylül 1935, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk mimar, müzisyen ve oyuncudur.

Tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başladı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Tiyatroda oyunculuğun yanı sıra oyun müziklerini de yaptı. Otuz yıl İstanbul Belediyesi'nde bürokratlık yaptı. Birçok televizyon yapımının müziklerini ve "Umut", "Ağıt", "Değirmen" gibi filmlerin müziklerini yaptı. Dizi oyuncusu olarak, "İkinci Bahar" dizisindeki rolü ile ünlendi.

11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Güzelbeyzade adlı bir Türkmen boyundan gelen soyadı Güzelbeyoğlu olarak Türkçeleştirilmiştir.

Yükseköğrenim için İstanbul'a gidene kadar Gaziantep'te yaşadı. Lise yıllarında tiyatroya ve müziğe ilgi duydu. Gaziantep Lisesinde öğrenciliği sırasında 1950 yılında bir yarışma sonucu Moliere'in Hastalık Hastası oyunundaki başrolü ile amatör olarak tiyatro hayatına başladı. Lise öğretmeninden keman dersleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde mimarlık, Devlet Opera ve Balesi'nin, Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalıştı. Önce Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı. Okulu bitirip askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Refik Erduran’ın "Direklerarası" adlı müzikalindeki rolü ile profesyonel oyunculuğa başladı. Oyunun müziklerini de yapan Arif Erkin, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının da müziklerini yaptı.

Genco Erkal tarafından Gençler Tiyatrosu'nun devamı olarak kurulan Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu. Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı.

Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.

Oyunculuk hayatında ünlenmesi, İkinci Bahar dizisi ile oldu. 2004-2007 yılları arasında yayımlanan Yabancı Damat dizisinde "Memik Dede" karakterini canlandırdı. 2007 yapımı Beyaz Melek adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini canlandırdı. Daha sonra Canım Ailem dizisinde "Cabbar Ağa" rolünü, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Piri Mehmet Paşa" adlı Divan Üyesini canlandırdı; Doksanlar, Kadim Dostum ve Çoban Yıldızı adlı dizilerde yer aldı. Müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Onur Ödülü ile ödüllendirildi.