Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na rol arkadaşlarından veda: "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız"
Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na rol arkadaşlarından veda: "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız"
'Yabancı Damat' dizisinde canlandırdığı 'Memik Dede' rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na, dizide birlikte rol aldığı çalışma arkadaşlarından duygusal veda mesajları geldi.
Birçok önemli yapımda rol alan ve özellikle "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Geçen ay 90'ıncı yaşını kutlayan sanatçı, bu sabah vefat etti.
Güzelbeyoğlu'nun performansı, dizinin yayınlandığı dönemde yalnızca Türkiye'de değil, Yunanistan'da da büyük beğeni toplamıştı. Usta sanatçının vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayımlandı. "Yabancı Damat" dizisindeki rol arkadaşları da sosyal medya hesaplarından üzüntülerini ve veda mesajlarını paylaştı.
İLKER AKSUM
"Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız"
SUMRU YAVRUCUK
"Güzel abim huzurla uyu"