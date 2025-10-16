Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na rol arkadaşlarından veda: "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız" 

Birçok önemli yapımda rol alan ve özellikle "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Geçen ay 90'ıncı yaşını kutlayan sanatçı, bu sabah vefat etti.