'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'siydi: Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Birçok yapımda yer alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu özellikle 'Yabancı Damat'ta canlandırdığı 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncu, sadece Türkiye'de değil, dizinin Yunanistan'da yayınlandığı dönemde de büyük beğeni toplamıştı. Geçen ay 90'ıncı yaşını kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bu sabah hayatını kaybetti.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

1935 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, lise yıllarında tiyatro ve müziğe olan tutkusunu keşfetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alırken aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi'nde müzik dersleri alarak sanat yolculuğuna ilk adımlarını attı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başlayan Güzelbeyoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, bestelediği oyun müzikleriyle de adından söz ettirdi. "Umut" filmiyle 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü kazanarak bu alandaki yeteneğini de kanıtladı. Uzun yıllar belediyede mimar olarak çalışsa da sanatla bağını hiçbir zaman koparmadı.

TELEVİZYON DÜNYASININ MEMİK DEDE'Sİ

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Türkiye genelinde tanınması, "İkinci Bahar" dizisindeki Zülfikar Ağa rolüyle oldu. Ancak onu milyonların gönlüne taht kurduran rolü, şüphesiz 2004-2007 yılları arasında yayınlanan "Yabancı Damat" dizisindeki 'Memik Dede' karakteriydi. Bu rolle adeta fenomen haline geldi.

Usta oyuncu daha sonra "Canım Ailem" dizisinde Cabbar Ağa, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise Piri Mehmet Paşa gibi önemli karakterlere hayat verdi.

Güzelbeyoğlu'nun rol aldığı bazı önemli dizi ve filmler şunlar:

Güven Bana (2023)

Aile Arasında (Dede) (2017)

Çoban Yıldızı (2017)

Güzel Köylü (Rıfat) (2014-2015)

Doksanlar (2013-2014)

Muhteşem Yüzyıl (Piri Mehmet Paşa) (2011-2014)

Hayat Devam Ediyor (İbrahim Bakırcı) (2011-2013)

Canım Ailem (Cabbar Ağa) (2009-2010)

Beyaz Melek (2007)

Yabancı Damat (Memik Dede) (2004-2007)

Yeditepe İstanbul (Hüseyin) (2001-2002)

İkinci Bahar (Zülfikar Ağa) (1998-2001)

Yazlıkçılar (Cavit) (1993-1998)

Bizimkiler (Katil Yavuz'un Ağabeyi) (1989-1991)