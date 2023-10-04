Yabani dizisine Ömer'den bomba transfer

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yabani dizisi Salı günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Tayanç Ayaydın kadroya katılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dünün reyting şampiyonu “Yabani”ye Tayanç Ayaydın “Güven” rolüyle katılıyor. Doktor olan Güven “Yabani” dizisinde çok sürpriz bir karakterle ekibe katılıp hikâyeye yeni bir yön kazandıracak. Tayanç Ayaydın'ın diziye 7. bölümde katılacağı konuşuluyor.

Yabani son bölümde neler oldu?

Yaman kaçırıldığı günlerde Rüyaların evindeki mahzende tutulduğunu hatırlamıştır. Rüya'nın dayısı İlker onu kaçırmıştır. Üstelik Soysalan ailesinden birinin isteğiyle... Yaman için bu gerçeği sindirmek hiç de kolay olmayacaktır.

Aşık olmak üzere olduğu kızın ailesinden kendi ailesine uzanan kirli bir oyunun kurbanı olduğunu anlayan Yaman geçmişin sırlarla dolu kapısını aralamıştır ve artık bu yolun bir dönüşü yoktur.

Alaz ve Çağla Yaman'ı hayatlarından çıkarmayı başardıkları için mutluyken Yaman ondan çocukluğunu çalanı bulmak üzere hiç beklenmedik bir hamle yapar. Yaptığı hamle her iki tarafında dengelerini tekrar bozacaktır.

Yamansa Alaz'ın kurduğu tuzaklardan habersiz peşine düştüğü sorunun cevabını bulmak üzeredir. Çocukken İlker'e onu kaçırtan Soysalan kimdir? Annesi mi? Babası mı? Yoksa dedesi mi?