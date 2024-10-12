Yabani dizisinin akıbeti belli oldu
Sevilen dizi Yabani için merakla beklenen karar sonunda alındı. Yabani dizisi, yurt dışı satışlarının etkisiyle aralık sonuna kadar devam etme kararı aldı.
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Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Bertan Asllani, Rojbin Erden, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisi Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor.
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Final yapacağı iddia edilen Yabani ile ilgili yapım şirketi kararını verdi.
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Sosyal medyada dizinin final yapacağı yönünde çıkan haberler ise Yabani fanlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi yurt dışı satışlarından kaynaklı aralık sonuna kadar devam etme kararı aldı.
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Bu haber Yabani dizisinin hayranları tarafından büyük mutlulukla karşılandı.