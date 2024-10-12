Yabani dizisinin akıbeti belli oldu

Sevilen dizi Yabani için merakla beklenen karar sonunda alındı. Yabani dizisi, yurt dışı satışlarının etkisiyle aralık sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Elele Online

Elele Online
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Yabani dizisinin akıbeti belli oldu - Resim : 1

Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Bertan Asllani, Rojbin Erden, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisi Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor.

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Yabani dizisinin akıbeti belli oldu - Resim : 2

Final yapacağı iddia edilen Yabani ile ilgili yapım şirketi kararını verdi. 

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Yabani dizisinin akıbeti belli oldu - Resim : 3

Sosyal medyada dizinin final yapacağı yönünde çıkan haberler ise Yabani fanlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi yurt dışı satışlarından kaynaklı aralık sonuna kadar devam etme kararı aldı.

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Yabani dizisinin akıbeti belli oldu - Resim : 4

Bu haber Yabani dizisinin hayranları tarafından büyük mutlulukla karşılandı.